Пришла на «Кинотавр» с режиссёром-любовником: Катя Варнава официально заявила о новом романе

Катя Варнава встречается с режиссёром Александром Молочниковым; пара вместе посетила «Кинотавр».

С июня этого года в СМИ появлялись сообщения о том, что Катя Варнава встречается с режиссёром Александром Молочниковым, но официальных комментариев ни он, ни она не давали. Однако вчера пара подтвердила эту информацию, появившись вместе на красной ковровой дорожке «Кинотавра» в Сочи.

Катя сопровождала Молочникова на вечере в честь премьеры его картины «Скажи ей» и, по наблюдениям очевидцев, выглядела очень счастливой, пишет starhit.ru.

Впервые о новом избраннике Варнава стала говорить ещё в начале лета. Тогда она дала интервью, в котором призналась, что рассталась с давним партнёром Константином Мякиньковым, но уже не свободна.

«В пять утра на кухне мы договорились, что до определённого момента не будем это озвучивать. У нас не было ссор. Я к этому разговору шла месяц или больше. Я не верила, что можно кого-то вообще полюбить. Я в этом плане цинична — так отдрессировала себя. Не испытываю чувств, я не нежный человек. И мне было трудно сказать: «Прости, я люблю тебя чуть по-другому». И думаю, что он меня тоже уже любил по-другому», — заявила тогда 35-летняя артистка.

Интересно, что на тот момент они встречались уже порядка 6 лет и поклонники скорее ждали заявления о свадьбе, чем о размолвке.

А вот 28-летнему Александру Молочникову в прошлом году в СМИ приписывали роман со Светланой Ходченковой. Но эта информация так и не получила подтверждения.

Напомним, сегодня стало известно, что бывший муж Анастасии Волочковой решил жениться на телеведущей.