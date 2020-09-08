Прохожие никак не реагировали: два ребёнка погибли на воде под Новосибирском

Фото СКР

В Новосибирской области при трагических обстоятельствах погибли два ребёнка; они купались без взрослых на глазах у прохожих, которые никак не реагировали.

Двое детей утонули в реке Баган села Довольное. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова. Трагедия произошла 11 сентября.

Согласно данным СК, тела мальчиков 2012 и 2013 годов рождения нашли на улице Мичурина недалеко от пешеходного моста. Сообщается, что дети находились на воде без сопровождения взрослых.

В Следственном комитете уточнили, что проходящие мимо взрослые видели купающихся детей, однако никак не реагировали на это. Тела погибших нашёл случайный прохожий. Проводится проверка.