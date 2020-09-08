Прохожие никак не реагировали: два ребёнка погибли на воде под Новосибирском
Фото СКР
В Новосибирской области при трагических обстоятельствах погибли два ребёнка; они купались без взрослых на глазах у прохожих, которые никак не реагировали.
Двое детей утонули в реке Баган села Довольное. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова. Трагедия произошла 11 сентября.
Согласно данным СК, тела мальчиков 2012 и 2013 годов рождения нашли на улице Мичурина недалеко от пешеходного моста. Сообщается, что дети находились на воде без сопровождения взрослых.
В Следственном комитете уточнили, что проходящие мимо взрослые видели купающихся детей, однако никак не реагировали на это. Тела погибших нашёл случайный прохожий. Проводится проверка.
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают