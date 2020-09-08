Прокуратура начала проверку по факту оставления годовалого ребёнка на балконе

Фото МАСС Новосибирск и из открытых источников

В прокуратуре Новосибирской области отреагировали на сообщение о запертом на балконе ребёнке; будет дана оценка деятельности органов системы профилактики.

Прокуратура в Новосибирске после сообщений в СМИ о ненадлежащем воспитании матерью своей годовалой дочери организовала проверку соблюдения законодательства об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации и о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сиб.фм рассказал, что спасателям пришлось выводить с балкона запертую годовалую девочку. В это время её мать спала в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики по обеспечению защиты прав и законных интересов ребёнка.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в Омске неизвестные истязали малолетнего ребёнка.