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Прокуратура начала проверку по факту оставления годовалого ребёнка на балконе

сегодня 13:41

Фото МАСС Новосибирск и из открытых источников

В прокуратуре Новосибирской области отреагировали на сообщение о запертом на балконе ребёнке; будет дана оценка деятельности органов системы профилактики.

Прокуратура в Новосибирске после сообщений в СМИ о ненадлежащем воспитании матерью своей годовалой дочери организовала проверку соблюдения законодательства об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации и о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сиб.фм рассказал, что спасателям пришлось выводить с балкона запертую годовалую девочку. В это время её мать спала в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики по обеспечению защиты прав и законных интересов ребёнка.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в Омске неизвестные истязали малолетнего ребёнка.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Прокуратура Новосибирской области
проверка

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