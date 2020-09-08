Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение судьи

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На Романа Широкова завели дело за избиение арбитра на любительском матче; дерзкая выходка футболиста может ему дорого обойтись.

Управление МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, который избил арбитра во время конфликта на любительском матче. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах информирует ТАСС.

«Дело возбудили по статье о причинении лёгкого вреда здоровью, статья 115 УК РФ», — рассказал собеседник агентства.

10 августа Широков, выступавший в составе команды канала «Матч ТВ» на «Кубке селебрити», стал кричать матом на арбитра Никиту Данченкова, который не остановил матч после его столкновения с игроком другой команды. После этого Широков несколько раз ударил арбитра, который начал доставать красную карточку, кулаком в лицо, а когда тот упал, ударил его ногой по животу.

На следующий день после драки «Матч ТВ» отстранил Широкова, который часто выступал в эфире телеканала в качестве эксперта. Тогда же футболист в своём Instagram принёс судье Данченкову извинения и назвал свой поступок «неподобающим».

Напомним, «Зенит» намерен купить лидера ЦСКА и сборной Хорватии Наколу Влашича за 35 млн евро.