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Путин отменил указ Медведева

сегодня 21:20

Фото pixabay.com

Путин отменил указ Медведева; глава государства ликвидировал созданный бывшим президентом РФ в 2008 году Антикризисный комитет.

Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) будет упразднён. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как следует из текста опубликованного на официальном портале правовой информации документа, НЦУКС ликвидирован как отдельное юридическое лицо, а его штат станет частью центрального аппарата МЧС.

Таким образом нынешний глава государства отменил действие указа Дмитрия Медведева, который в 2008 году, будучи президентом, распорядился выделить центр из состава МЧС.

Отметим, НЦУКС занимался мониторингом чрезвычайных ситуаций на территории России. В 2020 году центр был переведен из статуса подведомственного МЧС учреждения в состав подразделений центрального аппарата ведомства.

Напомним, бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил выплачивать из госказны россиянам ежемесячный базовый доход.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

Указ президента
Дмитрий Медведев
Владимир Путин

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