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Расписание общественного транспорта Новосибирска появится на «Яндекс.Картах»

сегодня 10:01

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В «Яндекс.Картах» появилось полное расписание общественного транспорта на месяц вперёд; это поможет пользователям точнее планировать поездки.

Полное расписание общественного транспорта на месяц вперёд появилось в «Яндекс.Картах». Сервис позволяет узнать, когда с остановки уезжает последний трамвай и как он ходит в выходные или по чётным дням. Об этом сообщила пресс-агент геосервисов «Яндекса» Виктория Каменская.

Расписание можно проверить в карточке остановки. В ней указано время прибытия или то, как часто ходит нужный транспорт — например, каждые 5 или 10 минут. Также в расписании можно фильтровать маршруты и открывать встроенный календарь, чтобы посмотреть, как ходит транспорт в конкретный день.

Проверить, где прямо сейчас едет нужный автобус или трамвай, можно в режиме «Транспорт» — их метки отразятся на карте в реальном времени.

Расписание транспорта доступно почти для всех городов России. Данные собирают картографы «Яндекса», а также их передают партнёры — компании, которые обеспечивают движение общественного транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что два трамвая в Новосибирске ушли «на выходные».

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
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