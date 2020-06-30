Российские медики могут лишиться соцвыплат за отказ от вакцинации против коронавируса

Фотографии Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Центральном НИИ предложили ввести финансовые санкции для медиков; исключение составят люди с явными противопоказаниями.

На российских врачей предложили накладывать финансовые санкции за отказ от вакцинации против COVID-19. С такой инициативой выступили в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава, сообщает Lenta.ru со ссылкой на доклад «Меры государственной поддержки лиц, связанных с лечением COVID-19», опубликованный на портале «Медвестник».

В НИИ предложили лишать отказавшихся делать себе прививку медиков мер социальной поддержки, правительственных и президентских выплат за работу с заражёнными коронавирусом. Исключение предлагается делать только для людей с явными противопоказаниями.

В документе указано, что страна заинтересована в активном внедрении отечественной вакцины «Спутник V», чтобы сократить темпы распространения инфекции. Вакцинация в России проходит на добровольной основе, при этом «государство вправе устанавливать условия осуществления мер социальной поддержки, тем более тех, которые не являются обязательными с точки зрения действующего законодательства», считают авторы инициативы. Исходя из этого, специалисты ЦНИИОИЗ предположили, что предложенная ими идея поможет сэкономить бюджетные деньги.

Вакцинация российских медработников от коронавируса стартовала в сентябре. Первые прививки предназначены для сотрудников инфекционных больниц. Препарат будет доступен для всех граждан приблизительно в начале 2021 года.

Напомним, 30 июля заразившемуся медработнику из Новосибирска отказали в страховой выплате за работу с заражёнными коронавирусом пациентами.