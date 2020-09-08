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Российские силовики с белорусской границы вернутся в места дислокации

сегодня 02:48

Фото pixabay.com

Резерв полиции и нацгвардии создан Российской Федерацией в августе на белорусской границе; он предназначался для возможной помощи белорусским правоохранителям.

На встрече в Сочи президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко достигнута договорённость о выводе с границы между двумя государствами частей российских правоохранителей. Контингент вернётся туда, где был ранее дислоцирован. Данные приводят РИА «Новости», ссылаясь на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Это косвенно свидетельствует о стабилизации обстановки в Белоруссии, где подведение итогов президентских выборов, прошедших девятого августа, привело к манифестациям несогласных с ними граждан.

Напомним, 23 августа белорусы закрыли границу для мяса и животных из Новосибирска.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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