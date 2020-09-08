Россиянин до смерти забил сковородой мать своих пятерых детей

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Россиянин забил сковородой до смерти мать своих пятерых детей; сутки малыши наблюдали, как их мать медленно умирает и боялись выйти на улицу.

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит уголовное дело, которое возбудили в отношении местного жителя 35-летнего Павла Искандарова. Мужчине вменяется в вину, что он до смерти забил сковородой мать своих пятерых детей из-за «дури». Об этом сообщает «Зона права» в своём Telegram-канале.

По данным следствия, Искандаров в нетрезвом состоянии регулярно приходил к сожительнице, которая родила ему пятерых детей: старшему — 9 лет, а младшему — один год. Мужчина не только злоупотреблял алкоголем, но и принимал наркотики.

В очередной раз, когда он пришёл за деньгами на спиртное и «дурь», женщина отказалась ему их давать. В ответ мужчина избил потерпевшую и детей сковородой и ушёл. Почти сутки дети наблюдали, как их мать умирает, а затем голые и грязные пришли к соседям просить еды и поведали о случившемся.

Потерпевшую нашли под кроватью избитую, в синяках. В тяжелейшем состоянии её госпитализировали. Медики диагностировали у неё закрытую тупую травму головы с тяжёлым ушибом головного мозга. От полученных травм женщина скончалась в больнице на руках у медиков.

Россиянину вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей, максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сам же Искандаров отрицает свою вину, хотя и признаёт, что наносил удары сожительнице.

Напомним, на российского футболиста Романа Широкова завели дело за избиение арбитра во время любительского матча.