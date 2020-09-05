Россиянка рассказала о способах обмана туристов в Крыму

Фото Global Look Press

Россиянка рассказала о способах обмана туристов в Крыму; беспечных путешественников на полуострове ждёт множество разводов и кидков.

Российская туристка после посещения Крыма поделилась впечатлениями об отдыхе и раскрыла несколько способов обмана приезжих на полуострове. Девушка с сожалением призналась, что на российском полуострове доят туристов на чём свет стоит.

К примеру, неожиданно расстаться с деньгами путешественник сможет после фотографирования с аниматорами в костюмах персонажей мультфильмов или людьми с животными.

«Удовольствие не бесплатное. Но об этом вам, конечно, скажут потом», — цитирует путешественницу Lenta.ru.

Также девушка предупредила туристов о существовании двойных меню в крымских кафе. По её словам, стоимость еды и напитков для местных жителей может быть ниже, чем для гостей полуострова. Она вспомнила историю, когда наценка для приезжих составила 20 %.

Обман туристам грозит и со стороны таксистов, которые утверждают, что люди не смогут добраться от аэропорта или вокзала на автобусе.

«В большинстве случаев это неправда», — отметила путешественница.

По её мнению, можно сэкономить средства на пляжах при катании на водных аттракционах, надо лишь поторговаться как следует.

«Цена по умолчанию завышена. Но вам могут сделать скидку, если вы по-тихому договоритесь. Если вы скажете громко, то вам откажут», — предупредила туристка.

Ростуризм в сентябре предложил сделать постоянной программу кешбэка за туры по стране до 20 декабря, что уже помогло туристической отрасли преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса. С 28 августа акционные туры приобрели более 50 тысяч россиян, сумма путёвок составила более 1,5 млрд рублей, средний чек путёвки — от 50 до 57 тысяч рублей.

Напомним, в августе туристы рассказали, чего категорически не стоит делать путешествующим по Абхазии россиянам.