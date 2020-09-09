Самые удобные позы в сексе для полных людей

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По статистике, до 30 процентов всего населения планеты страдает от избыточного веса; как при этом стоит заниматься любовью, рассказали сексологи.

Одна из самых удобных поз — миссионерская, но воспользоваться нужно будет ее вариациями. Так, женщина может лежать на спине с раздвинутыми ногами, а мужчина встанет на колени рядом с ее бедрами. Для большего удобства рекомендуется положить под ягодицы женщине подушки.

Также очень удобна поза doggy-style. Эксперты рассказали в беседе с порталом "Хочу", что это самая естественная для человека поза. И полным людям в ней очень удобно. Если сложно удержать свой вес на локтях, женщина может встать на колени у кровати и корпусом лечь на нее.

Поза на боку — одна из самых спокойных. Женщина ложится на бок спиной к мужчине, немного наклоняется вперед и сгибает колени. Полным людям будет максимально удобно заниматься любовью в этой позе. К тому же, она идеальная для первого анального секса.

Также людям с лишним весом сексологи советуют позу "наездница". Она максимально удобна, потому что женщина полностью контролирует весь процесс.

И не стоит забывать: для полных людей очень важно использовать подушки, особенно это касается женщин.

Напомним, сексологи рассказали, как достигнуть оргазма во время анального секса.