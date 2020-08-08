Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Новосибирске

Фото pikist.com

Ярмарку урожая проведут на левом берегу Новосибирска; горожане смогут приобрести продукты напрямую у производителей.

В Новосибирске пройдёт сельскохозяйственная ярмарка, на которой будет представлен широкий ассортимент продуктов от дачников, крестьянских хозяйств и фермерских кооперативов. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

Ярмарка будет располагаться на площади Карла Маркса (около ГУМа) 19 сентября с 10:00 до 16:00.

Производители представят свою продукцию: овощи, фрукты, плоды дикорастущих растений, мёд, мясные, рыбные, молочные и хлебобулочные изделия.

Всего в ярмарке примут участие около 200 организаций и индивидуальных предпринимателей, дачников, крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

Ярмарка будет сопровождаться выступлениями творческих коллективов Ленинского района.

Напомним, в августе 2020 года в Новосибирске прошла медовая ярмарка.