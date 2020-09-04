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Семенович и Губерниева сняли целующимися в подворотне загородного посёлка

сегодня 21:02

Фото Global Look Press

Губерниева и Семенович сняли страстно целующимися у ворот загородного посёлка; телекомментатор и певица больше не собираются скрывать отношения.

Страстный поцелуй Дмитрия Губерниева и Анны Семенович сняли очевидцы у ворот загородного посёлка. Это произошло в момент, когда спортивный комментатор и певица вместе приехали на машинах к воротам посёлка.

Вполне возможно, что у звёзд развивается бурный роман. Известно, что раньше они ехали вдвоём в одном купе в Витебск, где проходил ежегодный музфестиваль «Славянский базар».

Певица в недавних интервью говорила, что у неё есть любимый человек, далеко не бедный и никак не связанный с миром шоу-бизнеса. Только имя своего нового ухажёра Семенович скрывала, пишут СМИ.

Отметим, телекомментатор Дмитрий Губерниев давно развёлся с женой — легкоатлеткой Ольгой Богословской. В браке у них родился сын Миша. Сейчас в жизни комментатора тоже есть женщина, которую он тщательно скрывает от публики.

Напомним, Агата Муцениеце в интервью совсем не лестно высказалась о новой девушке своего бывшего мужа Павла Прилучного.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

Семенович
Губерниев
поцелуй

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