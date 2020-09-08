Семилетний мальчик пропал в Иркутской области: к поискам подключили вертолёт

Фото байкальского ПСО и ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области третий день ищут пропавшего малыша; он ушёл в школу и не вернулся.

Вертолет МИ-8 МЧС России с группой спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда вылетел в Куйтунский район для проведения работ по обследованию с воздуха зоны поиска 7-летнего мальчика, который 12 сентября ушёл из дома в посёлке Уховский и до настоящего времени не вернулся.

Накануне в поисках потерявшегося были задействованы пешие группы. Около 300 человек прочёсывали окрестности посёлка. Поиски не дали результатов.

«Дополнительно направлена водолазная группа пожарно-спасательной службы Иркутской области для проведения работ по обследованию водных объектов, расположенных вблизи населённого пункта Уховский Куйтунского района», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Семилетний Владимир Рыбалко утром 12 сентября ушёл в школу и не вернулся. В течение дня родители сами пытались найти мальчика, но не смогли.

С вечера 12 сентября к поискам подключилась полиция. До утра обследовали заброшенные дома, фермы, лесной массив, однако следов пребывания мальчика там не обнаружили.

Приметы разыскиваемого: куртка красная демисезонная, синие брюки, синие кроссовки, шапка кремового цвета. Полиция призывает граждан оказать содействие и при наличии значимой информации сообщить об этом по телефону 02 (с мобильного 102) либо в бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области 21-78-88.

Напомним, в начале сентября в Бурятии нашли живыми пропавших туристов из Москвы.