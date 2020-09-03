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Шторм и дожди: на Новосибирск надвигается плохая погода

сегодня 17:27

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Погодные условия в Новосибирске ухудшатся в период с 16 по 18 сентября; по прогнозу в город придут дожди и штормовой ветер.

В Новосибирске в период с 16 по 18 сентября прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. По данным сервиса Gismeteo, в городе ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер до 17 метров в секунду.

Ветреная погода новосибирцев ожидает в среду, 16 сентября. При этом термометр покажет до +20 градусов. Но уже к 16:00 ветер поднимется до 17 метров в секунду. Продлится это, по данным сайта, до 22:00.

В четверг, 17 сентября в Новосибирске прогнозируют дожди, которые предположительно начнутся в 13:00 и продолжатся до 22:00. Температура в то же время достигнет +17 градусов. Ожидается, что скорость ветра будет достигать порывов до 11 метров в секунду.

Напомним, 2 сентября в Тюмени ураган снёс три башенных крана. При падении пострадали люди.

Автор:
Денис Калин

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погода
Новосибирск

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