«Сибирь» – «Динамо» Москва: дата и время матча, где смотреть

Фото пресс-центра ХК «Сибирь»

Следующий матч «Сибирь» сыграет с московским «Динамо» 16 сентября; команды выйдут на лёд в Новосибирске в 19:30.

В матче 16 сентября «Сибирь» встретится с московским «Динамо». Команды выйдут на лёд в Новосибирске в 19:30. Прямой эфир игры проведут телеканалы «ОТС» и «КХЛ HD».

Новосибирские хоккеисты после серии поражений вернулись в гонку, одержав уже две победы. В первом победном матче «Сибири» противостоял «Куньлунь РС», и в тяжёлом противостоянии сибиряки обыграли пекинцев со счётом 5:4.

Волевую победу добыли новосибирцы в матче с рижским «Динамо». Проигрывая по итогам двух первых периодов три шайбы, игроки «Сибири» не просто отыгрались, но и пригласили гостей задержаться на овертайм, сравняв счёт под занавес третьего периода. Спустя пять минут дополнительного времени герой матча Пуустинен поставил точку в противостоянии, закончив матч со счётом 4:3 в пользу сибиряков. В этой игре финский нападающий оформил хет-трик.

Таким образом «Сибирь» находится на седьмом месте восточной конференции после шести матчей. В копилке новосибирцев – пять очков.

Динамовцы же занимают восьмое место в таблице западной конференции с четырьмя очками. В двух предыдущих матчах москвичам удалось выиграть.

Обе команды подходят к матчу с хорошим настроем после двух побед подряд. Игра важна своей принципиальностью: никто из игроков не станет уступать после тяжёлого возвращения в гонку. Однако стоит учитывать и то, что хоккеисты обоих клубов провели серию непростых матчей.

Игра обещает быть интересной. Посмотреть на противостояние команд можно будет уже завтра, 16 сентября, в 19:30.

Напомним, видеообзор матча «Сибири» и рижского «Динамо» с голами и лучшими моментами мачта выложили на сайте КХЛ.