«Сибирь» – «Динамо Р» 4:3: голы и лучшие моменты матча

Фото пресс-центра ХК "Сибирь", видео с сайта КХЛ

Новосибирские хоккеисты сыграли с рижским «Динамо» 14 сентября; видеообзор победного для «Сибири» матча выложили на сайте КХЛ.

«Сибирь» в тяжёлом матче обыграла рижское «Динамо». Волевая игра закончилась со счётом 4:3 только в овертайме. Видообзор с голами и лучшими моментами матча выложили на сайте КХЛ.

Отыгрываться сибирякам пришлось со счёта 0:3. Все три шайбы залетели в калиту «Сибири» во втором периоде. Только в третьей двадцатиминутке новосибирцы смогли собраться с силами и догнать гостей.

Впервые шанс на камбек появился после гола Пуустинена на 49-й минуте. Спустя почти десять минут отставание до минимального сократил Миловзоров, а уже за минуту до окончания основного времени вновь Пуустинен не отпустил динамовцев просто так и предложил гостям задержаться на овертайм.

Уже спустя почти пять минут дополнительного времени Пуустинен забил победную для «Сибири» шайбу в этом матче.

Видеообзор с лучшими моментами матча выложили на сайте КХЛ.

Таким образом «Сибирь» одержала вторую победу в этом сезоне КХЛ. После 6-ти матчей новосибирцы занимают седьмое место в таблице восточной конференции с пятью очками.

Напомним, 12 сентября сибирская хоккейная команда одержала первую победу в новом сезоне.