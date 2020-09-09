«Ситилинк»: итоги продаж автомобильной электроники за лето 2020 года

Фото предоставлено компанией «Ситилинк»

Компания «Ситилинк» проанализировала покупки клиентов в сфере автомобильной техники и электроники; спрос в этом сегменте значительно вырос.

Эксперты «Ситилинк», одной из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, изучили покупательский спрос на автомобильную электронику и технику с мая по август 2020 года.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года продажи автомобильных холодильников выросли на 111 % (в количестве реализованных единиц), автомобильных сабвуферов – на 68 %, музыкальных усилителей – на 33 %, магнитол и видеорегистраторов – на 17 %.

Месяцами с пиковыми показателями продаж в отдельных группах товаров стали май и июль. Так, например, товары категории «Автозвук» продемонстрировали увеличение спроса в мае: усилители +90 %, сабвуферы +93 % и магнитолы на 43 %. В июне россияне приобрели сразу на 184 % больше автомобильных холодильников, сабвуферов — на 137 % и видеорегистраторов — на 30 %.

В ТОП-5 самых популярных магнитол вошли PIONEER MVH-S120UB, PIONEER MVH-S120UBG, PIONEER MVH-S120UBW, SOUNDMAX SM-CCR3064F и ACV AVS-812BB.

Среди усилителей чаще всего покупали: SWAT M-1.500 и SWAT M-4.65, KICX SP 4.80AB и KICX AP 4.120AB, а также ACV LX-2.100.

Пятёрка самых популярных сабвуферов включает модели JBL GT-X1200, EDGE EDB12D2X-E7 и EDGE EDB12BR-E9, а также ALPINE SWE-815 и PIONEER TS-WX300TA.

Стабильной популярностью у автовладельцев пользуются видеорегистраторы и радар-детекторы, а также устройства с совмещённым функционалом. В ТОП-5 самых популярных видеорегистраторов с радар-детектором – SILVERSTONE F1 NTK-351Duo и SILVERSTONE F1 Crod A85-FHD, DIGMA FreeDrive 207 Night FHD и DIGMA FreeDrive 205 Night FHD, а также видеорегистратор 70MAI Smart Dash Cam Pro.

«Увеличение продаж в торговой группе связано в том числе с перераспределением покупателями собственного бюджета. Традиционные затраты на услуги и путешествия, которые были долгое время ограничены, стали дополнительным стимулом к тюнингу музыкальных систем в автомобилях. Об этом свидетельствует состав покупательской корзины. Традиционный пик продаж автомобильной электроники пришёлся на май и июль и совпал с нашими ожиданиями. По некоторым группам он оказался выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В том числе за счёт маркетинговых акций и активного расширения продуктового портфеля компании в соответствующем направлении», – поделился Егор Панин, руководитель направления ТВ, Аудио, Авто дирекции закупок «Ситилинк».

Справка

«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.

В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.

В продуктовом портфеле порядка 800 мировых брендов и 70 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.

1-е место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018 — июнь 2019).

2-е место в рейтинге Data Insight TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019.

8-е место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов Рунета 2019».