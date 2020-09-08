СК завершил расследование уголовного дела в отношении совладельца ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского

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Расследование уголовного дела в отношении Вячеслава Вишневского завершено; дело передано на рассмотрение в суд.

Расследование уголовного дела в отношении совладельца ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского завершено, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление официального представителя СК России Светланы Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского. Он обвиняется в даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ) в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом – начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой. В организованную преступную группу также входили ее сын – Эдуард Комков и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко", — рассказала Петренко.

Она также подчеркнула, что следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Вишневский, который, по данным СК, в 2016 году покинул Россию и жил в Испании, был арестован заочно и объявлен в международный розыск. 24 марта его экстрадировали из Польши и поместили в СИЗО Калининграда на 14-дневный карантин, после выхода из которого ему предъявили обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, её сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Это позволило предпринимателю осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.

Страшный пожар в четырёхэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошёл в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

Напомним, сегодня очевидцы рассказали подробности страшного пожара, в котором погиб новосибирец.