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Скорая помощь приехала на место ДТП в Новосибирске

сегодня 10:39

Фото Госавтоинспеции по Новосибирску

Иномарки столкнулись на левом берегу Новосибирска; в ДТП пострадала одна из пассажирок.

Сегодня, 15 сентября, в Ленинском районе Новосибирска произошла авария с участием двух иномарок. Об этом сообщила Госавтоинспекция по городу.

«В 9:50 произошло столкновение на пересечении улицы Блюхера и улицы Космической. Известно, что автомобиль Toyota Chaser двигался по улице Блюхера в сторону Горского микрорайона на разрешающий сигнал светофора, Nissan Avenir совершал левый поворот в сторону улицы Карла Маркса», — говорится в сообщении.

В аварии пострадала пассажирка Nissan Avenir. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, 14 сентября произошло ДТП со смертельным исходом.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
авария, дтп

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