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Снимки организмов, живших до образования Земли, обнародуют учёные

сегодня 17:06

Фото pixabay.com

Следы внеземной цивилизации нашли российские учёные; древние микроорганизмы могли существовать в момент зарождения Солнечной системы.

Фотографии окаменелых древних микроорганизмов, которые могли существовать до формирования Земли, обнародуют российские учёные. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на академика РАН Алексея Розанова.

«Это не открытие, а установление твёрдой фактуры, что панспермия или занесение жизни на Землю — это реальное явление», — заявил изданию один из авторов исследования.

Учёные отметили, что альбом со снимками планируют выпустить в ноябре. В нём будут размещены фото окаменелостей, обнаруженных внутри метеорита Оргей, упавшего во Франции в 1864 году.

«Следы органики в этом теле стали находить практически сразу после его падения, но, не поверив своим глазам и научным представлениям того времени, учёные объясняли это недобросовестностью коллег», — отмечает издание.

Напомним, в августе новосибирцы заметили в небе над городом метеорит.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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учёные

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