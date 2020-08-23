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Сорока-воровка: сибирячка обокрала родную тётю на миллион рублей

сегодня 00:25

Фото pixabay.com

Стальные двери должны уберечь квартиры от злоумышленников; но как быть, если преступник – внутри семьи?

Прокуратурой Кировского района выдвинуто обвинение против сибирячки. Она унесла драгоценности из квартиры тётки 1 млн рублей. Информацией поделились в ведомстве.

Двадцатилетняя девушка на протяжении трёх месяцев частенько навещала своих родных, живущих в ДНТ «Белые Росы». Она выведала, в какой шкатулке тётя хранит драгоценности. Риск быть пойманной с поличным, девушка исключила, наведывалась, когда дома никого не было и уносила за раз по несколько изделий. Краденое она реализовывала в ломбарде. Всего было похищено три десятка украшений. Частично ущерб возмещён – на 140 тысяч.

Девушке может лишиться свободы на срок до десяти лет по п.«б», части 4, статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Вины отрицать девушка не стала.

Напомним, 23 августа новосибирская полиция объявила в розыск подозреваемую в кражах.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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