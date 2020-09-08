Спасали несколько дней: новосибирских туристов эвакуировали в горах Алтая

Фото ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай завершилась спасательная операция; новосибирских туристов и труп погибшего доставили в населённый пункт.

Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России оказали помощь группе туристов из Новосибирска, в которой при опрокидывании катамарана при сплаве по реке Кураган погиб один из её членов.

Сообщение о происшествии поступило 9 сентября. Туристы самостоятельно извлекли тело погибшего из реки. С 10 сентября группа следовала в пешем порядке с телом погибшего по направлению к месту, где их ожидал автомобиль для доставки в село Катанда. В МЧС туристы сообщили о случившемся и о том, что могут идти самостоятельно, бедствия не терпят, запас продуктов имеют и в помощи не нуждаются. Аудиозаписи переговоров с представителем группы имеются. В то же время, учитывая особенности горно-таёжной местности, климатические условия, было принято решение отправить спасателей для сопровождения туристов и оказания им помощи в транспортировке.

12 сентября спасатели добрались до туристов, разбили лагерь для ночлега.

13 сентября тело погибшего было вывезено на вертолёте с тропы и доставлено до места ожидания автотранспорта, передано правоохранительным органам и доставлено в морг. Туристы и спасатели продолжили путь вместе до места, откуда туристов забрал автомобиль и доставил в село Катанда.

Как отметили в МЧС, группа не была зарегистрирована и застрахована. В случае, если бы была приобретена страховка, вопрос с эвакуацией был бы решён в день происшествия. Так как никто из туристов не нуждался в экстренной медицинской помощи и не было необходимости проводить поиски погибшего, помощи туристы не просили, юридических оснований для задействования авиации, сил и средств МЧС России не было.

Всем гражданам, желающим совершить поход в горно-таёжной местности либо сплав по горным рекам большой категории сложности, рекомендуется тщательно готовиться к походу, рассчитывать свои силы, состояние здоровья, уровень подготовки. Обязательно регистрировать группу в Главном управлении МЧС России по Республике Алтай и приобретать страховку на случай необходимости экстренного применения авиации.

Напомним, погибшая на Алтае новосибирская туристка перед заплывом в Катуни опубликовала видео.