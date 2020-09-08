Сразу у четырех футболистов "Енисея" повторные тесты на коронавирус оказались положительными

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У четырех футболистов "Енисея" повторные тесты на коронавирус оказались положительными; ранее был отменен матч клуба против "Шинника".

Тесты на коронавирус четырех футболистов красноярского футбольного клуба "Енисей", сданные по возвращении команды из Ярославля, вновь показали положительный результат. Об этом сообщил главный тренер красноярской команды Александр Тарханов.

"По прибытии в Красноярск вся команда еще раз сдала тесты на коронавирус, у шестерых вновь положительный результат, четверо из них футболисты, — сказал Тарханов.

По словам гравного тренера, все игроки сейчас находятся на самоизоляции. Почему каждый раз приходят разные анализы, это уже вопрос к врачам. Будет ли "Енисей" играть ближайший матч, тоже пока не известно.

19 сентября в 10-м туре ФНЛ у "Енисея" запланирован домашний матч с московским "Торпедо".

Матч девятого тура первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между "Шинником" и "Енисеем", запланированный на 13 сентября в Ярославле, был отменен из-за случаев заражения коронавирусом в сибирском клубе. Тогда 66-летний специалист сказал, что у двух футболистов команды был подтвержден коронавирус, еще у шести представителей клуба первые тесты показали сомнительный результат, но повторные тесты у всех восьми членов клуба, сданные до прибытия в Красноярск, дали отрицательный результат.

Напомним, самый дорогой футболист мира заразился коронавирусной инфекцией.