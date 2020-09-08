Стимулирующие выплаты за борьбу с COVID-19 продлены

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Борющимся с коронавирусной инфекцией медикам продлят доплаты к зарплате; Михаил Мишустин подписал постановление о начислении особым образом пенсионного стажа медикам.

Правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Как сообщает ТАСС, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство приняло решение продлить еще на один месяц, сентябрь, стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента, как и прежде, с перерасчётом на отпускные», – сказал Мишустин.

Глава кабмина отметил, что из резервного фонда правительство на поддержку медицинских работников ранее выделило почти 22 миллиарда рублей. Ещё свыше 321 миллиона рублей было выделено на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства.

Также Михаил Мишустин подписал постановление о начислении особым образом пенсионного стажа медикам, борющимся с COVID-19, из расчёта – день за два. Действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года.

Напомним, Минтруд сообщил, что россиянам увеличат материнский капитал за рождение первого и второго ребёнка.