Страшный пожар в Ленинском районе Новосибирска: дом охвачен огнём

Фото АСТ-54

В Новосибирске произошёл крупный пожар; на левом берегу загорелся частный дом, огонь перекинулся на стоящий рядом автомобиль.

На левом берегу Новосибирска загорелся жилой дом. Об этом в ночь на 15 сентября сообщают подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». По данным очевидцев, инцидент произошёл недалеко от улицы Тульской в Ленинском районе города.

Также очевидцы сообщают о загоревшемся автомобиле в том же месте. На кадрах видно, что машина почти полностью сгорела.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области на момент публикации заметки не сообщалось о ЧП.