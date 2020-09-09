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То потухнет, то погаснет: в Новосибирске загорелся уличный фонарь

вчера 23:45

Фото ACT 54

Возгорание – это всегда опасность; бывают недопожары, относительно которых только плечами пожать.

В Новосибирске вспыхнул фонарь на опоре, находящийся на пересечении Ипподромской магистрали и улицы Писарева. Инцидент заметили водители и вызвали пожарных: шёл сильный дым, а расплавленный металл капал на асфальт и машины. Об этом сообщает АСТ-54.

Впрочем, когда пожарный расчёт прибыл, огонь самостоятельно потух, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Предположительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. На месте инцидента проводят восстановительные работы специалисты горсовета.

Пользователи соцсетей в комментариях по поводу инцидента не скрывали сарказма: «Перешли с электричества на факелы», «Сгорел на работе».

Напомним, 15 сентября спасатели МЧС потушили крупный пожар на Тульской.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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