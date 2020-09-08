Точно не установлено, есть ли кто-то в горящем доме на улице Тульской: пожару присвоена высшая категория сложности

Фото АCT-54

Пожар на Тульской продолжает бушевать; сотрудникам МЧС удалось обезопасить соседние здания от возгорания.

Около 23:00 в региональную службу МЧС поступил сигнал о возгорании частного дома на ул. Тульской в Ленинском районе Новосибирска. Когда туда прибыли первые пожарные расчёты, дом весь был охвачен пламенем. Огонь уже переходил на надворные постройки и соседний дом. Возгорание удалось локализовать. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Тем не менее, огонь охватил площадь порядка 100 квадратных метров. По имеющейся информации, никого в горящем доме нет, информация о пострадавших не поступала. Продолжается ликвидация пожара, которому присвоена высшая категория сложности.

Напомним, 15 сентября в группе «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте» сообщили о пожаре.