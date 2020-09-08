Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Точно не установлено, есть ли кто-то в горящем доме на улице Тульской: пожару присвоена высшая категория сложности

сегодня 01:10

Фото АCT-54

Пожар на Тульской продолжает бушевать; сотрудникам МЧС удалось обезопасить соседние здания от возгорания.

Около 23:00 в региональную службу МЧС поступил сигнал о возгорании частного дома на ул. Тульской в Ленинском районе Новосибирска. Когда туда прибыли первые пожарные расчёты, дом весь был охвачен пламенем. Огонь уже переходил на надворные постройки и соседний дом. Возгорание удалось локализовать. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Тем не менее, огонь охватил площадь порядка 100 квадратных метров. По имеющейся информации, никого в горящем доме нет, информация о пострадавших не поступала. Продолжается ликвидация пожара, которому присвоена высшая категория сложности.

Напомним, 15 сентября в группе «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте» сообщили о пожаре.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37560
122 смерти за сутки: коронавирус в России
25445
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
18660
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18483
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
16208
Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
16083
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
15874
Беда на пороге: Роспотребнадзор оценил риск проникновения в РФ чумы из Монголии