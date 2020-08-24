ЦБ урежет россиян в правах в спорах против банков

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Россиянам оставят меньше прав в спорах против банков; регулятор считает новый подход более удобным для потребителей финансовых услуг.

Центробанк одобрил инициативу Национальной финансовой ассоциации (НФА), благодаря которой россиянам оставят меньше прав в спорах против банков. До настоящего времени жалобы клиентов на тот или иной банк сперва рассматривались ЦБ.

Как пишут «Ведомости», теперь, как предполагается, регулятор будет перенаправлять претензии в адрес самих кредитных организаций. При этом ЦБ продолжит отслеживать количество и суть поступающих претензий и оставит за собой право проводить на их основании проверки.

«Чем меньше жалоб будет поступать на конкретный банк, тем менее вероятна проверка в его отношении по принципу «нет жалоб — нет проверки», — цитирует ТАСС слова главы НФА Василия Заболоцкого.

Он утверждает, что идея уже получила одобрение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Та пообещала опробовать новый подход, который, по её мнению, позволит значительно уменьшить количество «негативных кейсов по обращениям граждан».

Сам регулятор считает новый подход более удобным для потребителей финансовых услуг, поскольку при его реализации скорректированный закон будет обязывать банки рассматривать претензии и отвечать по существу.

Напомним, Центробанк выявил новый способ хищения мошенниками денег с карт россиян.