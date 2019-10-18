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Ученики новосибирской школы больше двух недель занимаются без учебников

сегодня 21:24

Фото Pixabay

В Новосибирске ученики одного из классов школы на протяжении двух недель занимаются без учебников; родители не знают причину, однако в других классах подобной проблемы нет.

Ученики 3 «Б» класса школы №7 в Дзержинском районе Новосибирска больше двух недель занимаются без учебников. Об этом сегодня Сиб.фм рассказала мать одной из школьниц. Со слов Оксаны Д., руководство класса и директор пока не могут объяснить причину сложившейся ситуации.

«Я уже написала обращение в прокуратуру. Пока не рассмотрели. Представляете, банально даже нет учебников по математике. Самое интересное, что другим классам сразу же всё выдали», — рассказывает женщина.

Также сибирячка рассказала, что в своём обращении указала на факт сбора денег на покупку краски для принтера. По мнению матери ученицы, это противозаконно. Сиб.фм обратится в школу за разъяснениями сложившейся ситуации.

Напомним, в конце августа жительница Новосибирска пожаловалась на школьные поборы.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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