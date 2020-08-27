Учёные смогли нейтрализовать коронавирус – препарат вводят пациентам методом ингаляции

Учёные нашли вещество, способное полностью блокировать коронавирус; маленький размер «лечебных» молекул позволяет вводить их в организм с помощью ингаляции.

Самое маленькое белковое соединение, нейтрализующее коронавирус, нашли учёные Питсбургского университета в США. Сливаясь с частью иммуноглобулина, оно образует препарат Ab8 и приобретает функции полноразмерного антитела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Cell.

По мнению специалистов, даже низкие дозы Ab8 снижали количество вирусных частиц у заражённых коронавирусом лабораторных животных.

«Учёные отмечают, что маленький размер молекулы увеличивает её способность к диффузии в тканях, помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом», — говорится в результатах исследования.