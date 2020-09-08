Уколы красоты и слёзы: Тина Канделаки раскрыла свои секреты неувядающей молодости

Фотографии из аккаунта tina_kandelaki в Instagram

Канделаки поделилась видеозаписью из салона красоты; телеведущая яро верит в силу уходовых процедур.

Телеведущая Тина Канделаки рассказала в аккаунте Instagram о своих секретах красоты и даже показала, как мужественно переживает боль во время уходовых процедур.

Сегодня Тина Канделаки опубликовала в Instagram видео, на котором ей делают уколы красоты. При косметологической процедуре с инъекциями в лицо Канделаки еле сдерживала слёзы.

Как пояснила косметолог, уколы содержат нуклеотиды, которые помогают поддержать уровень коллагена в коже.

Сама Канделаки неоднократно подчёркивала, что залогом максимального эффекта при уходе за кожей являются правильный крем, системность и соблюдение техники.

Тина Канделаки сделала впечатляющую карьеру, пройдя путь от ведущей грузинского канала до генерального продюсера «Матч ТВ». При этом журналисткой жизнь Тины не ограничивается. Звезда телеэкрана продюсирует сериалы, выступает как спикер на форумах. Она уже открыла свой ресторан грузинской кухни и запустила бренд уходовой косметики, включающий разноцветные патчи для лица.

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