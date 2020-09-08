Умерла ещё одна женщина: в Новосибирске увеличилось число летальных случаев от коронавируса

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Оперативный штаб обновил данные о ситуации с коронавирусом; в Новосибирской области стало больше летальных исходов.

В Новосибирской области оперативный штаб сообщил, что в отделениях реанимации находятся 40 пациентов с диагнозом «коронавирус». К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены семь человек.

Сутки не обошлись в Новосибирске без летального исхода от коронавируса.

«Скончалась ещё одна женщина в возрасте 70 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 398 человек», — говорится в сообщении штаба.

Напомним, за сутки в регионе заболели ещё 59 человек.