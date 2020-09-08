«Упала с пятого этажа»: новосибирец приютил котёнка из горящего дома, в котором погиб мужчина

Фото из социальных сетей

Житель Новосибирска забрал себе кошку, которая выпала с пятого этажа жилого дома; ранее там произошёл пожар, в результате которого погиб человек.

Новосибирец приютил кошку из дома в Ленинском районе, где сегодня произошёл пожар. Об этом Сиб.фм рассказал сибиряк по имени Роман Шаврин.

«Забрал кошку себе. Упала с пятого этажа. На удивление целая. В тот момент, когда кошку заметили пожарные (это мы им сказали), она там минут 10 сидела на краю. Когда они к ней добрались, она упала», — пишет он.

Ранее в доме по улице Забалуева произошло возгорание на пятом этаже. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что сумели эвакуировать 15 человек, среди которых двое детей. В горящей квартире находился мужчина 1965 года рождения, которого передали бригаде скорой помощи. Спустя некоторое время он скончался.

Как сообщил Сиб.фм очевидец, никто из соседей не смог опознать погибшего. Следственный комитет после гибели жильца начал проверку.