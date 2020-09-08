«Ужас какой!»: дети ограбили и разгромили чужую машину в Новосибирске
Фото из социальных сетей
Трое школьников из Первомайского района решили развлечься необычным способом; как сообщают очевидцы, дети набросились на чужой автомобиль.
Школьники из Первомайского района Новосибирска ограбили и разгромили чужой автомобиль, припаркованный во дворе. Об этом 15 августа сообщила подписчица паблика «КСМ и Берёзовое». По словам девушки, инцидент произошёл на улице Берёзовая, 15.
Как утверждают комментаторы, один из школьников якобы пытался устроить поджог при помощи спичек.
«Ужас какой!», — пишут очевидцы.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области Сиб.фм сообщили, что пока не владеют информацией по поводу случившегося. Очевидцы пишут, что на месте заметили сотрудников полиции.
Напомним,
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают