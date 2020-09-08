«Ужас какой!»: дети ограбили и разгромили чужую машину в Новосибирске

Фото из социальных сетей

Трое школьников из Первомайского района решили развлечься необычным способом; как сообщают очевидцы, дети набросились на чужой автомобиль.

Школьники из Первомайского района Новосибирска ограбили и разгромили чужой автомобиль, припаркованный во дворе. Об этом 15 августа сообщила подписчица паблика «КСМ и Берёзовое». По словам девушки, инцидент произошёл на улице Берёзовая, 15.

Как утверждают комментаторы, один из школьников якобы пытался устроить поджог при помощи спичек.

«Ужас какой!», — пишут очевидцы.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области Сиб.фм сообщили, что пока не владеют информацией по поводу случившегося. Очевидцы пишут, что на месте заметили сотрудников полиции.

Напомним,