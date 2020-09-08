Уже 200 охотников лишили лицензии в 2020 году

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За нарушения правил охоты могут лишить лицензии; в 2020 году открыто 160 административных дел.

В Новосибирской области в 2020 году своих лицензий лишились уже 200 охотников. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко.

«В 2020 года права на охоту лишены уже 200 охотников. Заведено 160 административных дел. В 2019 году было открыто 513 административных дел. Думаю, снижение произошло из-за закрытия весеннего сезона охоты», — рассказал Марченко.

По его словам, чаще всего нарушают правила охоты. За эти правонарушения положен штраф от 500 до 4 000 рублей. Также предусмотрена конфискация орудий добычи, лишение права на охоту.

Также, по информации Марченко, в 2019 году было открыто 97 уголовных дел по факту незаконной охоты, в 2020 году — уже 55. За это нарушение положен либо штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет. Также конфискуются орудия добычи.

Напомним, в сентябре под суд отправился охотник, застреливший друга.