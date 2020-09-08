Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Уже 200 охотников лишили лицензии в 2020 году

сегодня 13:04

Фото pixabay.com

За нарушения правил охоты могут лишить лицензии; в 2020 году открыто 160 административных дел.

В Новосибирской области в 2020 году своих лицензий лишились уже 200 охотников. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко.

«В 2020 года права на охоту лишены уже 200 охотников. Заведено 160 административных дел. В 2019 году было открыто 513 административных дел. Думаю, снижение произошло из-за закрытия весеннего сезона охоты», — рассказал Марченко.

По его словам, чаще всего нарушают правила охоты. За эти правонарушения положен штраф от 500 до 4 000 рублей. Также предусмотрена конфискация орудий добычи, лишение права на охоту.

Также, по информации Марченко, в 2019 году было открыто 97 уголовных дел по факту незаконной охоты, в 2020 году — уже 55. За это нарушение положен либо штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет. Также конфискуются орудия добычи.

Напомним, в сентябре под суд отправился охотник, застреливший друга.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
охота

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37845
122 смерти за сутки: коронавирус в России
25511
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
18807
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18534
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
16247
Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
16117
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
15935
Беда на пороге: Роспотребнадзор оценил риск проникновения в РФ чумы из Монголии