В Алтайском крае коронавирусом заболел 12 651 человек

Фото Михаила Докукина / Сиб.фм

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 63 инфицированных; умерли четыре человека с коронавирусом.

В Алтайском крае число больных коронавирусом на 15 сентября составляет 12 651. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

На 15 сентября в Алтайском крае зарегистрировано 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 36, Бийск – 6, Новоалтайск – 3, Рубцовск – 2, Бийский, Первомайский районы – по 2 человека, Славгород, Бурлинский, Заринский, Зональный, Калманский, Кулундинский, Кытмановский, Рубцовский, Тальменский, Троицкий, Топчихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

В числе заболевших 993 ребёнка до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 179 случаев – завозные, 6 740 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 3 797 – у больных внебольничной пневмонией, 3 705 – у заболевших ОРВИ, в 5 149 случаев – бессимптомное течение. Тяжелобольных 137, на аппарате ИВЛ — 52.

Всего выздоровело 11 305 человек, из них за прошедшие сутки — 59 пациентов.

За весь период пандемии скончались 394 человека, за прошедшие сутки – 4 пациента, от COVID-19 – 3, иные причины смерти – 1 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 153 человека, по иным причинам смерти – 237 человек, на экспертизе — 4 случая.

Всего на 15 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2 040 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 53 058 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 427 363 человека, за сутки — 3 386.

Напомним, в Новосибирской области коронавирус подтверждён у 12 207 человек.