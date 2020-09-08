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В Бердске убили женщину без пальца: следователи просят помощи в установлении её личности

сегодня 11:55

Фото pixabay.com, из открытых источников

В Новосибирской области обнаружили тело убитой женщины; следователи устанавливают её личность.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства взрослой женщины в Бердске. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

По предварительным данным, утром 14 сентября в лесу в Бердске, недалеко от улицы Садовой в посёлке Мичуренский, было обнаружено тело неизвестной женщины со следами насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы.

Приметы: славянская национальность, на вид около 45-55 лет, рост около 160 см, волосы чёрные, длина до плеч, нижняя вставная челюсть, верхние зубы вставные металлические с золотым окрасом, кольцо на безымянном пальце левой руки, серьги, отсутствует второй палец на левой ноге.

Погибшая была одета в тёмно-синюю жилетку, белую кофту, чёрные брюки. Следователи предполагают, что неизвестная была жительницей Бердска или посёлка Мичуренский Искитимского района.

Следственные органы просят всех, кому что-либо известно о личности потерпевшей либо об обстоятельствах преступления, обратиться по следующим телефонам: 8(383)203-57-39 или 02 (с мобильного 102).

Напомним, охранник-сталкер из Новосибирска преследовал покупательницу.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Бердск
Новосибирская область

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