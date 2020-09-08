Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

В горсовете Новосибирска стало вдвое больше женщин

сегодня 13:29

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Выборы в горсовет Новосибирска 2020 запомнятся женскими именами; горожане выбрали 10 депутатов-женщин.

В горсовете Новосибирска в новом созыве будут работать десять женщин. В ближайшее время они получат мандаты.

В предыдущем созыве из 50 народных избранников было всего четыре дамы.

В горсовете по-прежнему сохранили места Екатерина Митряшина («Единая Росси»), Наталья Пинус (самовыдвижение) и Ирина Константинова («Единая Россия»). Ирина Путинцева место потеряла.

Список депутатов-женщин пополнили Ирина Беспечная (ЛДПР), Екатерина Шалимова (самовыдвижение), Елена Воронина («Единая Россия»), Лилия Гончарова (самовыдвижение), Инна Ильиных (ЛДПР), Хельга Пирогова (самовыдвижение) и Светлана Каверзина (самовыдвижение).

Напомним, Сиб.фм опубликовал список выигравших депутатов по округам.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

горсовет
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37887
122 смерти за сутки: коронавирус в России
25518
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
18829
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18540
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
16255
Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
16123
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
15944
Беда на пороге: Роспотребнадзор оценил риск проникновения в РФ чумы из Монголии