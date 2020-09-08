В горсовете Новосибирска стало вдвое больше женщин

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Выборы в горсовет Новосибирска 2020 запомнятся женскими именами; горожане выбрали 10 депутатов-женщин.

В горсовете Новосибирска в новом созыве будут работать десять женщин. В ближайшее время они получат мандаты.

В предыдущем созыве из 50 народных избранников было всего четыре дамы.

В горсовете по-прежнему сохранили места Екатерина Митряшина («Единая Росси»), Наталья Пинус (самовыдвижение) и Ирина Константинова («Единая Россия»). Ирина Путинцева место потеряла.

Список депутатов-женщин пополнили Ирина Беспечная (ЛДПР), Екатерина Шалимова (самовыдвижение), Елена Воронина («Единая Россия»), Лилия Гончарова (самовыдвижение), Инна Ильиных (ЛДПР), Хельга Пирогова (самовыдвижение) и Светлана Каверзина (самовыдвижение).

Напомним, Сиб.фм опубликовал список выигравших депутатов по округам.