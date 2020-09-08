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В Иркутске жуткий ливень подтопил 19 улиц и два посёлка на территории города

сегодня 18:03

Фото сайт правительства Иркутской области

В Иркутске из-за дождя подтопило 19 улиц и два посёлка на территории города; в регионе ведён режим повышенной готовности.

Частичное подтопление 19 улиц и двух посёлков произошло в Иркутске из-за продолжительного дождя. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в настоящее время аварийные службы в усиленном режиме откачивают воду и возводят временные дамбы, чтобы защитить жителей.

«На территории Иркутска введён режим повышенной готовности из-за проливных дождей. На данный момент на территории правобережной части Иркутска частично подтоплено 19 улиц, на левом берегу локальные подтопления зафиксированы в посёлках Боково и Селиваниха. Подтопленные участки находятся под контролем, ведётся откачка воды и обустройство дамб», — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации ТАСС уточнили, что в Иркутске развернуты пункты временного размещения на случай эвакуации людей, на муниципальном автотранспортном предприятии зарезервированы автобусы для перевозки жителей.

В ближайшие сутки на реке Ушаковке в Иркутске прогнозируется повышение уровня воды до критических отметок, возможно подтопление пониженных участков местности. Затяжной ливень в регионе продолжается третий день. Синоптики пока не прогнозируют улучшения погоды.

Напомним, два ребёнка погибли на воде под Новосибирском.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Иркутск
подтопления
дожди

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