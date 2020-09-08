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В Кузбассе пропавшего при обрушении шахты горняка нашли мёртвым

сегодня 10:26

Фото pixabay.com

В Кузбассе произошло ЧП на шахте; погибли двое горняков.

Спасатели нашли тело рабочего, пропавшего в шахте «Чертинская-Коксовая» в Беловском районе Кемеровской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Горноспасатели подняли тело мужчина на поверхность.

Как ранее писал Сиб.фм, в понедельник, 14 сентября, стало известно об обрушении шахты «Чертинская-Коксовая». На момент ЧП в забое находились 95 человек, 87 из них эвакуировались, шестеро остались для поддержания жизнеобеспечения шахты, один человек погиб, один на тот момент пропал.

Напомним, следственные органы начали проверку по факту ЧП на шахте.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

шахтёры
Кузбасс
Обрушение

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