В Кузбассе вернули режим самоизоляции
Фото pixabay.com
В Кемеровской области снова вводится режим самоизоляции; он будет действовать с 15 по 30 сентября.
Режим самоизоляции вводится в Кузбассе с 15 по 30 сентября. Ограничительные меры распространяются на людей 65 лет и старше из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.
«Для противодействия распространению COVID-19 по предложению главного санитарного врача области для кузбассовцев в возрасте 65 лет и старше вводится режим изоляции в домашних условиях (самоизоляции). Ограничительная мера будет действовать с 15 по 30 сентября», – говорится в сообщении.
Пожилые люди могут покидать дом при необходимости посетить медицинскую организацию, аптеку, салоны оптики, торговые объекты, органы госвласти или местного самоуправления, МФЦ, по семейным нуждам, в том числе для посещения образовательных организаций и оказания помощи родственникам и в иных экстренных случаях.
Подчеркивается, что режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
Напомним, в середине августа в Кузбассе отменили обязательную изоляцию для приезжающих.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают