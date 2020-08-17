В Кузбассе вернули режим самоизоляции

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В Кемеровской области снова вводится режим самоизоляции; он будет действовать с 15 по 30 сентября.

Режим самоизоляции вводится в Кузбассе с 15 по 30 сентября. Ограничительные меры распространяются на людей 65 лет и старше из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

«Для противодействия распространению COVID-19 по предложению главного санитарного врача области для кузбассовцев в возрасте 65 лет и старше вводится режим изоляции в домашних условиях (самоизоляции). Ограничительная мера будет действовать с 15 по 30 сентября», – говорится в сообщении.

Пожилые люди могут покидать дом при необходимости посетить медицинскую организацию, аптеку, салоны оптики, торговые объекты, органы госвласти или местного самоуправления, МФЦ, по семейным нуждам, в том числе для посещения образовательных организаций и оказания помощи родственникам и в иных экстренных случаях.

Подчеркивается, что режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

Напомним, в середине августа в Кузбассе отменили обязательную изоляцию для приезжающих.