В Новосибирске начались концерты в рамках Седьмого Транссибирского Арт-Фестиваля

Фото со страницы Алексея Кудинова в социальной сети «ВКонтакте»

В Новосибирске прошёл первый концерт с начала пандемии; солировал Вадим Репин.

Первый концерт после отмены ограничительных мер, действовавших в связи с пандемией, состоялся в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля Вадима Репина в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. Министр культуры региона Наталья Ярославцева выступила за расширение границ фестиваля, организованного в рамках национального проекта «Культура» при поддержке правительства Новосибирской области.

«Все – и зрители, и артисты – ждали момента снятия ограничений Роспотребнадзора. Министерство культуры Новосибирской области будет стараться, чтобы Транссибирский Арт-Фестиваль расширял свои границы, так как регион располагает рядом концертных залов, в которых также возможно проведение мероприятий в рамках этого знакового события», – отметила Ярославцева.

Генеральный директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников заверил, что Новосибирская филармония в течение грядущего сезона представит не только заявленные программы, но и даст слушателям возможность посетить те концерты, которые были перенесены с прошлого концертного сезона.

В рамках концерта была представлена концертная программа «Ангелу-хранителю». В исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением дирижёра Валентина Урюпина прозвучала мировая премьера произведения Арво Пярта La Sindone («Плащаница») для скрипки и оркестра. Солист – художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин. Концерт также включал в себя исполнение оркестровой музыки Равеля и Шумана.

Напомним, Сиб.фм рассказал, какие программы подготовили новосибирские театры для зрителей.