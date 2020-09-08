Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

В Новосибирске начались концерты в рамках Седьмого Транссибирского Арт-Фестиваля

сегодня 15:43

Фото со страницы Алексея Кудинова в социальной сети «ВКонтакте»

В Новосибирске прошёл первый концерт с начала пандемии; солировал Вадим Репин.

Первый концерт после отмены ограничительных мер, действовавших в связи с пандемией, состоялся в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля Вадима Репина в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. Министр культуры региона Наталья Ярославцева выступила за расширение границ фестиваля, организованного в рамках национального проекта «Культура» при поддержке правительства Новосибирской области.

«Все – и зрители, и артисты – ждали момента снятия ограничений Роспотребнадзора. Министерство культуры Новосибирской области будет стараться, чтобы Транссибирский Арт-Фестиваль расширял свои границы, так как регион располагает рядом концертных залов, в которых также возможно проведение мероприятий в рамках этого знакового события», – отметила Ярославцева.

Генеральный директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников заверил, что Новосибирская филармония в течение грядущего сезона представит не только заявленные программы, но и даст слушателям возможность посетить те концерты, которые были перенесены с прошлого концертного сезона.

В рамках концерта была представлена концертная программа «Ангелу-хранителю». В исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением дирижёра Валентина Урюпина прозвучала мировая премьера произведения Арво Пярта La Sindone («Плащаница») для скрипки и оркестра. Солист – художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин. Концерт также включал в себя исполнение оркестровой музыки Равеля и Шумана.

Напомним, Сиб.фм рассказал, какие программы подготовили новосибирские театры для зрителей.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Транссибирский арт-фестиваль
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

37927
122 смерти за сутки: коронавирус в России
25525
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 9 сентября - гробы для нарушителей масочного режима в Индонезии, карантин словацкого министра, очаг в отделении ООН
18846
Карантин в школах Новосибирской области: Минздрав и Минобразование подписали совместный приказ
18547
Три смерти и 56 новых заболевших: коронавирус в Новосибирске на 10-35 9 сентября
16261
Ещё 142 человека умерли от коронавируса в России: сообщение оперативного штаба
16130
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков
15951
Беда на пороге: Роспотребнадзор оценил риск проникновения в РФ чумы из Монголии