В Новосибирске началось строительство нового терминала аэропорта Толмачёво

Фото pixabay.com

В Новосибирске началось строительство нового терминала аэропорта Толмачёво; первые сваи забьют уже до конца октября.

В новосибирске стартовал первый этап реконструкции аэровокзала международных и внутренних линий аэропорта Толмачёво, который является одним из крупных российских авиахабов. Как сообщил журналистам глава московского представительства турецкого холдинга "Ант Япы", являющегося подрядчиком строительства, Эртан Бейяз, сваи под строительство планируется установить до начала ноября.

"Мы всеми силами будем стараться, чтобы построить объект в срок и качественно, для этого у нас есть все возможности. Мы планируем установить все сваи к концу октября — началу ноября. Дальше по планам мы делаем каркас здания терминала", — сказал Бейяз.

В июле турецкая компания выиграла аукцион на реконструкцию первого этапа аэровокзала Толмачёво. Стоимость контракта составила 13,67 млрд рублей. Как пояснил журналистам глава холдинга "Новапорт" Сергей Рудаков, строительство терминала будет способствовать развитию Толмачево как крупного транзитного узла.

"Мы с вами развиваем хаб. Например, в Амстердаме не живет столько народу, сколько обслуживает его аэропорт. Транзит — основная задача", — цитирует Рудакова ТАСС.

Отметим, подготовка к реконструкции и строительству началась прошлым летом в связи с растущим пассажиропотоком аэропорта. Сам терминал — первую очередь строительства площадью 56 тыс. кв. м — обещают ввести в эксплуатацию к маю 2022 года. Общая площадь комплекса превысит 100 тыс. кв. метров, пассажиропоток увеличится до 10 млн человек в год. Совокупная стоимость первой и второй очередей проекта — 20 млрд рублей.

Пропускная способность действующего аэропорта Толмачёво на внутренних линиях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных — 1,3 тыс. пассажиров. В 2019 году аэропорт обслужил 6,7 млн пассажиров.

Напомним, губернатор Андрей Травников дал старт строительству в Новосибирской области завода PepsiCo по производству снеков.