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В Новосибирской области утонули 37 человек: из них пятеро – дети

сегодня 14:19

Фото pixabay.com и ГУ МЧС по НСО

В МЧС подвели итоги купального сезона 2020; он официально завершился 14 сентября.

С 14 сентября на территории региона официально завершён купальный сезон. Помощь оказана 126 гражданам при различных нештатных ситуациях.

По данным Росстата, в период купального сезона на водоёмах Новосибирской области зарегистрировано 34 происшествия, в которых погибли 37 человек по причине утопления, из них пять детей. Наибольшее количество несчастных случаев произошло в Новосибирске – девять. Шестеро утонули в Новосибирском районе, пятеро – в Ордынском.

С 15 мая по 14 сентября почти все трагедии произошли в местах неорганизованного отдыха у воды. Как отмечают специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области, по сравнению с прошлым годом количество происшествий с детьми увеличилось практически в два раза.

«Основной причиной и фактором, способствующим этому, является оставление малолетних и несовершеннолетних без присмотра взрослых. Происшествия со взрослыми практически все также произошли в несанкционированных местах одиночного и массового отдыха, в том числе, где выставлены запрещающие купание знаки», — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, в начале июля в Новосибирске одновременно утонули три человека.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

МЧС
Новосибирск

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