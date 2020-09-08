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В Омской области продлили из-за коронавируса режим повышенной готовности до 30 сентября

сегодня 17:54

Фото pixabay.com

В Омской области продлили режим повышенной готовности по 30 сентября; власти региона отложили переход на третий этап снятия действующих ограничений.

На территории Омской области продлили режим повышенной готовности по 30 сентября. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в регионе.

«По предложению управления Роспотребнадзора оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отложил переход на третий этап снятия действующих ограничений ещё на две недели», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

В регионе продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий (не более 30 человек), запрет на работу саун и гостиниц, фуд-кортов в составе торговых комплексов. С 15 сентября разрешено проведение муниципальных и региональных отборочных соревнований, тренировок для федераций боулинга и роллер-спорта.

«Разрешено также присутствие зрителей на трибунах во время матчей ФК "Иртыш" при условии заполняемости стадиона "Красная звезда" с соблюдением всех санитарных требований не более чем на 30 %», — сообщает пресс-служба.

По данным омского Минздрава, в регионе за прошедшие сутки выявлено 32 инфицированных коронавирусом, общее число заразившихся составило 9 962, 248 пациентов скончались.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил, что коронавирус в российских регионах нашли в воде и пище.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Омская область
коронавирус
режим ограничений

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