В Республике Алтай смягчили коронавирусные ограничения
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В Горном Алтае открыли кинотеатры и бассейны; глава региона смягчил ограничения из-за коронавируса.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил о внесении изменений в распоряжение о режиме повышенной готовности. Об этом сообщает издание «Звезда Алтая».
«Несмотря на то что новые случаи продолжают регистрироваться каждый день, необходимо понимать, что основной прирост заболевших по-прежнему даёт Кош-Агачский район. В Горно-Алтайске и других муниципалитетах прирост значительно ниже, что позволяет нам несколько смягчить введенные ранее ограничения», – сказал глава.
В регионе снимается запрет на работу кинотеатров и детских лагерей всех типов, плавательных бассейнов, а также на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий.
Кинотеатры и кинозалы смогут работать с загрузкой не более 50 % и с обязательным соблюдением социального дистанцирования при рассадке зрителей.
В бассейнах общее количество посетителей не должно превышать 50 % от единовременной пропускной способности.
Также в регионе снимается и запрет на работу музеев, численность групп при этом ограничена до пяти человек, сохраняются требования к социальной дистанции.
В то же время режим самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет продлён до 2 октября текущего года.
В Республике Алтай сохраняется обязательный масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.
Напомним, в Омской области продлили коронавирусные меры до конца сентября.
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