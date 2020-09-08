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В России спрогнозировали сразу несколько новых волн коронавируса

сегодня 22:07

Фото pixabay.com

В России предсказали множество волн коронавируса; в Центре Гамалеи заявили о необходимости выпускать около 5-6 миллионов доз вакцины от коронавируса в месяц.

Директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург предсказал множество волн коронавируса в России — и вторую, и третью, и десятую. Его слова приводит «Интерфакс».

«До тех пор, пока не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будут, к сожалению, и вторая, и третья, и десятая волна», — сказал Гинцбург.

Он отметил, что для иммунизации достаточного числа россиян необходимо выпускать около 5-6 миллионов доз вакцины от коронавируса в месяц. Это, по мнению директора центра, позволит сформировать коллективный иммунитет за 10-12 месяцев.

Ранее Иммунолог и специалист по опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал важнейшее условие для прекращения пандемии коронавируса. Слова специалиста приводит радио «Спутник». Эксперт считает, что важнейшим условием для прекращения пандемии является качественная работа медиков.

Напомним, на российских врачей предложили накладывать финансовые санкции за отказ от вакцинации против COVID-19.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Россия
инфекция
волна коронавируса

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