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В Томске сняли ограничения на свадьбы и поминки в ресторанах и кафе

сегодня 20:24

Фото pixabay.com

Томские власти сняли ограничения на свадьбы и поминки в ресторанах и кафе; на мероприятия будут допускать не более 50 человек.

Власти Томской области сняли введенные в регионе из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения на проведение в ресторанах и кафе массовых мероприятий: тематических вечеров и банкетов, в том числе свадеб и поминок.

Как сообщила журналистам глава департамента потребительского рынка администрации Томской области Наталия Забавнова, все вышеприведённые мероприятия должны быть организованы с учетом всех норм эпидемиологической безопасности, а принять участие в мероприятиях могут не более 50 человек,

"Кафе и ресторанам Томской области разрешили проводить тожественные мероприятия. Региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции принял решение возобновить в заведениях общепита тематические вечера, банкеты (свадьбы, дни рождения, поминки и другие события) с участием не более 50 человек", — сообщила Забавнова.

Она уточнила, что при организации мероприятий заведения общепита должны соблюдать основные эпидемиологические требования: измерять температуру у гостей, соблюдать дистанцию между столами, размещать в зале дезинфицирующие средства, проветривать помещения каждые два часа, использовать перчатки и маски при работе с посетителями.

Режим самоизоляции в Томской области был введен 31 марта. Последний раз ограничения продлевались до 30 сентября, но в июле их начали частично снимать.

Напомним, в Кузбассе вновь ввели режим самоизоляции для пожилых людей из-за угрозы вспышки коронавирусной инфекции.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

свадьбы
Томская область
снятие ограничений
поминки

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