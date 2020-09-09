Власти накупят для Новосибирска более 80 новых автобусов и троллейбусов на 1,2 млрд рублей

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Новосибирские власти планируют купить более 80 автобусов и троллейбусов; на закупку транспорта предполагается потратить более 1,2 млрд рублей.

Власти Новосибирска в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" намерены существенно обновить городской парк общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба мэрии, планируется приобрести 62 автобуса большой вместимостью, а также 26 троллейбусов.

"В заявку города Новосибирска включено приобретение в 2021 году 62 единиц газомоторных автобусов категории М3 1-го класса и 26 единиц троллейбусов на общую сумму 1 271,8 млн руб. Данная заявка предварительно принята к рассмотрению", — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что средний процент изношенности общественного транспорта в Новосибирске на данный момент составляет порядка 80%.

Отметим, маршрутная сеть Новосибирской области является крупнейшей за Уралом: по территории региона курсируют 190 маршрутов, в границах города Новосибирска работает 163 маршрута, в том числе 13 троллейбусных, 11 трамвайных, 65 автобусных и 74 маршрутных такси. За 8 месяцев 2020 года среднесуточный пассажиропоток в Новосибирске составил около 725 тыс. пассажиров, в том числе по метрополитену — 149 тыс. пассажиров.

Напомним, в Новосибирске началось строительство нового терминала международного аэропорта Толмачёво.